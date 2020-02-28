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В ГБР рассказали подробности допроса Порошенко

Комментариев: 8
Бывшего президента допросили по делам о незаконном пересечении госграницы с поддельных документов и о злоупотреблении служебным положением.
В ГБР рассказали, по каким делам сегодня допросили Порошенко
В ГБР рассказали, по каким делам сегодня допросили Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о злоупотреблении служебным положением и вмешательство в деятельность судов и организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Пятого президента Украины сегодня допросили по делу о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов и по делу о злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Порошенко допрашивали в ГБР шесть часов. Госбюро расследований провело сразу два допроса бывшего президента.

Напомним, на прошлой неделе суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР. Его защита это решение обжаловала, но суд ходатайство не удовлетворил.

Накануне Порошенко записал видео, в котором заверил, что сам придет в ГБР.

 

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Теги: Порошенко, допрос, Петр Порошенко, Госбюро расследований, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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ВосставшийИзБана    28.02.2020, 21:29
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
И из-за этого столько шума? Кстати о судах. Что там артикль ляпнул про своего прокурора?
Boxerogos    28.02.2020, 21:01
Оценка:  -5
Boxerogos
Смерть врагу Украины N1 Педе Пидoрошенко!
Брюква_и_Клюква    28.02.2020, 21:07
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
А как же суд? А если тебя без суда повесить? У тебя ведь есть за что, не так ли?
Колишній-східняк    28.02.2020, 21:10
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Был бы человек. Статья найдётся.
Колишній-східняк    28.02.2020, 20:50
Оценка:  +7
Колишній-східняк
пересечении госграницы с поддельных документов - серьёзно? так и сформулировали?
Предаторр    28.02.2020, 20:49
Оценка:  -6
Предаторр
Сколько можно допрашивать эту мразоту!Сажайте эту суку гнилую побыстрее в тюрьму!
Путин-Xyйло    28.02.2020, 20:47
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
Осталось завести дело за геноцид тараканов. Портнов филонит
Gular    28.02.2020, 20:34
Оценка:  -3
Gular
Ну допросили и что дальше ????
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