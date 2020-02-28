В ГБР рассказали подробности допроса Порошенко

Бывшего президента допросили по делам о незаконном пересечении госграницы с поддельных документов и о злоупотреблении служебным положением.

В ГБР рассказали, по каким делам сегодня допросили Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований допросили пятого президента Украины Петра Порошенко по делу о злоупотреблении служебным положением и вмешательство в деятельность судов и организации незаконной переправки через государственную границу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Пятого президента Украины сегодня допросили по делу о незаконной переправке через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов и по делу о злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Порошенко допрашивали в ГБР шесть часов. Госбюро расследований провело сразу два допроса бывшего президента.

Напомним, на прошлой неделе суд разрешил принудительный привод Порошенко в ГБР. Его защита это решение обжаловала, но суд ходатайство не удовлетворил.

Накануне Порошенко записал видео, в котором заверил, что сам придет в ГБР.

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