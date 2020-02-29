На Черниговщине горел монастырь

Пожар произошел рано утром в субботу, 29 февраля.

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Сегодня в 6.50 утра в полицию Черниговской области от спасателей поступило сообщение о том, что загорелся храм в мужском монастыре в селе Домница Менского района.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Менского отдела полиции. По предварительной информации, пожар вызвала неисправность отопительных приборов. Детали спасатели пообещали предоставить позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня.