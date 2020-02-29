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На Черниговщине горел монастырь

Комментариев: 1
Пожар произошел рано утром в субботу, 29 февраля.
Пожар в монастыре
Пожар в монастыре
facebook.com/UA.KyivPolice

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Сегодня в 6.50 утра в полицию Черниговской области от спасателей поступило сообщение о том, что загорелся храм в мужском монастыре в селе Домница Менского района.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Менского отдела полиции. По предварительной информации, пожар вызвала неисправность отопительных приборов. Детали спасатели пообещали предоставить позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре сотрудники ГСЧС спасли сову от огня.

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Теги: Черниговская область, пожар, монастырь
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Комментариев (1)
Кайдаш    29.02.2020, 11:48
Оценка:  +8
Кайдаш
"Любые вещи превратятся в хлам
Никто не помнит, кто построил храм
Такая жизнь - не сахар и не шёлк
Здесь помнят лишь того, кто храм поджёг..."
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