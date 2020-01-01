Погода в Украине на 1 марта: Начало весны будет теплым

В Украине ожидается теплая погода, осадки ожидаются только на западе страны.

Погода будет теплой и немного облачной freepik.com

Погода в воскресенье, 1 марта, в Украине будет теплой и солнечной. Только на западе страны - во Львовской, Закарпатской и Луцкой областях возможен дождь. А в Киеве будет облачно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от + 7 до + 10 градусов тепла, ночью от - 2 до + 1;

На севере Украины температура днем + 7… + 9, ночью - 1… - 3;

В центральных областях температура днем от + 8 до + 10, ночью от 0 до - 2;

На востоке страны днем от + 7 до + 9, ночью от - 4 до - 2;

На юге Украины днем от + 9 до +12 градусов, ночью от -1 до + 1;

В Крыму днем + 8… + 10, ночью - 1… + 1;

В Киеве днем + 8… + 10, ночью 0… -2.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 февраля в Украине тепло и солнечно.

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