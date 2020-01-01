Икона является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву, пояснили в УГКЦ.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане и подарил ему икону Пресвятой Богородицы, написанную на доске от ящика для патронов. Об этом сообщается на сайте УГКЦ в субботу, 29 февраля.

"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву", – говорится в сообщении.

Глава УГКЦ сказал Папе, что "эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране".

Святейший Отец заверил Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвам за настоящий мир для нее.

"Не временные перемирия, но искреннее стремление к взаимопониманию и диалогу могут принести ей мир", – сказал Папа Франциск.

Cмотрите фотогалерею: Папе Римскому подарили икону, написанную на доске от ящика для патронов

В УГКЦ рассказали, что подарок Святослава относится к коллекции икон "Страсти", написанных на ящиках из-под патронов к пятой годовщине войны на Донбассе. Средства, полученные от продажи этих икон, идут на нужды Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова – крупнейшего негосударственного госпиталя на Донбассе, где лечатся раненые украинские военные.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском в Ватикане. Глава государства во время беседы с Папой попросил его помочь с освобождением пленных украинцев и пригласил в Украину.

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