Украинцев обязали ездить в РФ по загранпаспортам

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с Российской Федерацией.

Украинцы с 1 марта будут ездить в РФ по загранпаспортам dmsu.gov.ua



Украинцы с 1 марта не смогут пересекать границу с Россией на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении (для детей до 16 лет).



Согласно постановлению Кабинета минитсрос от 18 декабря 2019 года, с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться только при наличии загранпаспорта.



Граждане Украины, которые ранее выбывших за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении смогут вернуться в Украину по этим документам.







В Украине резко упало оформление загранпаспортов



Ранее сообщалось, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию России Ожидается, что такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов.Ранее сообщалось, что введение заграничных паспортов на въезд на территорию России даст дополнительные гарантии для граждан в получении консульской помощи

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