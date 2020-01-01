Сутки на Донбассе: противник обстреливал украинских военных, потерь нет

За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня.

29 февраля боевики на Донбассе 19 раз нарушали режим прекращения огня. В ход пускали 2 мины из 82-мм миномета, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары... 29 февраля, в результате вражеских обстрелов два военнослужащие Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение“, - говорится в сообщении.

Тринадцать обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“.

Стреляли боевики и со снайперского оружия.

Обстреливал противник наши позиции и в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.

“Вчера противник с ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда «Марьинка». Осуществление пропуска на этом КПВВ временно прекращено. Решением Командующего объединенных сил введен режим “Красный“ до отдельного распоряжения“, - добавили в штабе ООС.

Потерь среди наших военных за прошедшие сутки нет.

Напомним, пункты пропуска на Донбассе меняют график работы.

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