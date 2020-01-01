Мартовские выходные: Сколько дней будут отдыхать украинцы

Работать в марте украинцы будут 21 день.

В марте украинцы будут отдыхать 10 дней wikipedia.org

Украинцы в марте будут отдыхать целых 10 дней, работать будем 21 день. Об этом пишет Liga.net.

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Дополнительный выходной украинцам подарит Международный женский день, который ежегодно празднуют 8 марта. В этом году — это воскресенье, следовательно, понедельник также будет выходным.

Выходные в марте припадают на такие даты: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29.

Напомним, метеорологи рассказали о прогнозе погоды на март.

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