Спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах
Лавинная опасность связана с метелью и снегопадами.
В Карпатах сегодня, 2 марта, спасатели предупредили о высокой вероятности схода снежных лавин. Сотрудники ГСЧС объявили 3-й уровень угрозы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Так, по данным Укргидрометцентра, 2 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, ранее В Карпатах спасли туристов, которые потерялись.
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