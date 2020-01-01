Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Спасатели предупредили о сходе лавин в Карпатах

Комментариев: 0
Лавинная опасность связана с метелью и снегопадами.
Спасатели предупредили о сходе лавин В Карпатах
Спасатели предупредили о сходе лавин В Карпатах
pixabay.com

В Карпатах сегодня, 2 марта, спасатели предупредили о высокой вероятности схода снежных лавин. Сотрудники ГСЧС объявили 3-й уровень угрозы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Читай также: Украинцев предупредили о резкой смене погоды

Так, по данным Укргидрометцентра, 2 марта, в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей в связи со снегопадами и метелью ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее В Карпатах спасли туристов, которые потерялись.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Карпаты, Лавина, Опасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь