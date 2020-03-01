“Слуги” собрались поменять 4 министров: названы имена

СМИ пишут о намерениях нардепов изменить 4 министров.

На внеочередном заседании парламента, которое состоится в среду, 4 марта, могут уволить 4 министров и назначить на их место новых.

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Об этом сообщает собственный источник УП.

По предварительным данным, “слуги народа” собрались изменить глав Министерств иностранных дел, здравоохранения, социальной политики и оккупированных территорий.

Если все пройдет хорошо, то в среду будет минимум четыре назначения в правительство: МИД, Минздрав, Минсоц и, возможно, вице-премьер по промышленности. Ну и Резникова назначат министром оккупированных территорий, - сказал источник.

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Издание пишет, что главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Вероятно, Кулеба будет совмещать две должности.

Кандидатуры на глав Министерств здравоохранения и социальной политики пока неизвестны.

Напомним, Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве. Фотографию обедающих вместе премьера и главы ОП опубликовал журналист в Twitter. Что они обсуждали во время встречи, пока неизвестно.

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