Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве - СМИ

Премьер-министр Алексей Гончарук и глава офиса президента Андрей Ермак встретились в ресторане в Киеве на фоне слухов о грядущей отставке Гончарука. Фото встречи опубликовал журналист Кристофер Миллер в Twitter в воскресенье, 1 марта.

Interesting! Not the best photo but this is Ukrainian Prime Ministry Oleksiy Honcharuk and Zelesnky chief of staff Andriy Yermak dining at the Indian restaurant in Kyiv where I am right now. Honcharuk is expected to be ousted Wednesday. pic.twitter.com/yxTb4Lz1rV — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020

Затем в Telegram-канале УП. Off the record, который ведут журналисты Украинской правды, появилось видео встречи. Отметим, что пока неизвестно, о чем говорили политики.

Ранее стало известно, что президент Зеленский попросил Раду собраться 4 февраля на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть несколько проектов законов, в том числе и о Кабмине.

А в субботу СМИ сообщили, что Верховная Рада рассмотрит отставку премьера Алексея Гончарука. И.о. главы Кабмина могут назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля. При этом утверждалось, что Гончарук не написал новое заявление об отставке.

