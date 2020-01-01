Законность люстрации пересмотрят накануне возможных изменений в Кабмине

КС рассмотрит законность люстрации в тот же день, когда в Раде будут обсуждать кадровые вопросы.

3 марта Конституционный суд продолжит рассмотрение жалобы на закон "Об очистке власти", который ограничивает возможность назначений на государственные должности ряда чиновником времен экс-президента Виктора Януковича. Об этом говорится в сообщении на сайте КС.

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Заседание Конституционного суда начнется в 10 часов утра, вопрос люстрации записан первым номером в повестке дня. Последнее заседание по этому вопросу прошло 16 января.



В тот же день, 4 марта, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".



Напомним, Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с Тигипко.

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