Экс-глава ОП вернулся к адвокатской деятельности.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности. Соответствующие изменения были внесены в Единый реестр адвокатов.

Сам Богдан на своей странице в Facebook написал.

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"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!" - отметил он.

"Держитесь": Богдан подтвердил уход в адвокаты Андрей Богдан / Facebook

Напомним, ранее Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность.

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