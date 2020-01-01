"Держитесь": Богдан подтвердил уход в адвокаты
Экс-глава ОП вернулся к адвокатской деятельности.
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан вернулся к адвокатской деятельности. Соответствующие изменения были внесены в Единый реестр адвокатов.
Сам Богдан на своей странице в Facebook написал.
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"Восстановил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!" - отметил он.
Напомним, ранее Богдан рассказал, что отдал всю зарплату на благотворительность.
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