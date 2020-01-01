Под Одессой мужчина пытался задушить и бросить в колодец сожительницу

Полицейские задержали 24-летнего жителя Лиманского района Одесской области.

2 марта Правоохранители задержали 24-летнего жителя Лиманского района Одесской области по подозрению в покушении на убийство своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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Полицейские установили, что мужчина поссорился со своей сожительницей и решил уйти из дома. Позже он решил вернуться, чтобы помириться с девушкой, однако между ними случился новый конфлик. Ссорпв переросла в драку и молодой человек попытался задушить свою сожительницу, а когда она потеряла сознание - бросил в колодец.



27-летнюю женщину спас ее брат, который услышал ее крики. Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Ее жизни ничего не угрожает.



Правоохранители оперативно разыскали нарушителя. Он зарал ее телефон и деньги и пытался спрятаться в селе, где совершил поытку убийства. На данный момент подозреваемый задержан, суд изберет ему меру пресечения.



Напомним, под Одессой копы гонялись за голым мужчиной с ножом.

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