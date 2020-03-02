В Волновахе женщина кирпичом и палкой забила насмерть свою мать

Родственницы вместе распивали спиртное и поссорились, после чего дочь начала избивать мать.

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В Донецкой области местная жительница забила насмерть свою мать, используя в качестве подручных средств палку и кирпич. Об этом сообщает полиция области.

Тело женщины обнаружили на обочине улицы в Волновахе. На месте происшествия правоохранители установили личность погибшей. Ею оказалась 55-летняя местная жительница. Полицейские воссоздали обстоятельства преступления: оказалось, что к нему причастна 35-летняя дочь потерпевшей.

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Установлено, что родственницы употребляли спиртные напитки дома у матери. Между ними возникла ссора, и дочь нанесла женщине несколько ударов деревянной палкой в ​​лицо. Конфликт продолжился на улице. Злоумышленница подняла кирпич, ударил мать по голове и покинула место преступления.

Телесные повреждения оказались смертельными. Пострадавшую без признаков жизни обнаружили на следующий день.

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Следователями Волновахского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Фигурантку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Женщине сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленнице грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, под Винницей мужчина кирпичом убил тещу. После совершенного преступления он сам вызвал полицию.

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