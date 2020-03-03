Дубинский заявил об отставке Гончарука и назвал имя нового премьера

Нардеп Александр Дубинский озвучил перестановки, которые возможны в Кабмине.

Народный депутат Украины от “Слуги народа“ Александр Дубинский заявил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. По его информации, Кабинет министров возглавит вице-премьер Денис Шмыгаль. Об этом Дубинский сообщил на своем канале в Telegram.

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“Гончарук написал заявление. Кабмин будет перезагружен. Премьер-министр Шмыгаль. Первый вице - не найден. Минэкономики - Милованов. Минфин - Маркарова. Минюст - Малюська. Минобразования - Новосад. Новые лица будут объявлены президентом сегодня на фракции. Это: Минветеранов, МинАПК, Минпромышленности, Минрегион, МОЗ. Многие вакансии ещё свободны“, - написал Дубинский.



Нардеп добавил, что также будет уволен руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Александр Дубинский/Telegram



Напомним, ранее фракции “Слуга народа” Давид Арахамия подтвердил, что Верховная Рада отправит некоторых министров в отставку.

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