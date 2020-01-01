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На Закарпатье сноубордист разбился о столб

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Мужчина катался на сноуборде во время снегопада и столкнулся с канатной опорой. Его нашли проезжавшие мимо лыжники.
Мужчина погиб на Драгобрате
Мужчина погиб на Драгобрате
ГСЧС

В Закарпатской области в районе горной долины Драгобрат обнаружили тело погибшего туриста из Киева. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 3 марта.

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Отмечается, что спасатели получили информацию о погибшем в 16:55 понедельника. Как выяснилось, 35-летний киевлянин во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с канатной опорой. Его нашли проезжавшие мимо лыжники.

Вечером тело погибшего перевезли в урочище Свидовец возле поселка Ясиня и передали работникам полиции. Для проведения поисковых работ и эвакуации на спецавтомобиле привлекались шесть сотрудников горной поисково-спасательной группы города Рахов.

Напомним, ранее сообщалось, что в горах Закарпатья спасатели нашли четырех туристов, которые заблудились во время метели.

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Теги: Закарпатье, туристы, сноуборд, сноубординг, смерть, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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