Порошенко прокомментировал выступление сына на концерте "Фейса"

Лидер партии "Европейская солидарность" сказал, что его сын уже взрослый и может сам выбирать на какие концерты ему ходить.

Экс-гарант Украины Петр Порошенко, который сначала “убежал“ от вопроса о визите своего сына Михаила на концерт российского рэпера “Фейса“ в Лондоне, все же согласился ответить на вопрос журналистки по поводу скандала вокруг этого события. Порошенко заявил, что его сын уже достаточно взрослый и может сам выбирать, на концерты каких “рокеров“ ему ходить.

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Видео опубликовала “Радио Свобода“.

“Ну что? Ну иди сюда“ Ну как вам не стыдно? Почему я должен это комментировать? Ну вот сколько вам лет?“ - задал Порошенко вопрос к журналистке, которая спросила его о выступлении его сына Михаила на концерте в Лондоне.

После того, как нардеп получил от журналистки ответ, что ей 28 лет, Порошенко заявил, что его сыну 19 лет, и он сам способен решает, куда ему ходить.

А моему сыну 19. Вы все делаете... Звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какой концерт ходить? Я акцентирую: я бы на этот концерт не пошел. Но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым - Украины, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию, может, он и про Путина песню будет петь... Вы считаете, что он маленький мальчик, у меня спрашивать разрешения? Вы считаете, что сейчас правильно спрашивать позицию: а что же мой сын наделал? Вы СМИ, которое я уважаю и вы журналистка, которую я уважаю, - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко проигнорировал вопрос о выходках сына на рэп-концерте.

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