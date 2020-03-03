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Порошенко прокомментировал выступление сына на концерте "Фейса"

Комментариев: 6
Лидер партии "Европейская солидарность" сказал, что его сын уже взрослый и может сам выбирать на какие концерты ему ходить.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Скриншот

Экс-гарант Украины Петр Порошенко, который сначала “убежал“ от вопроса о визите своего сына Михаила на концерт российского рэпера “Фейса“ в Лондоне, все же согласился ответить на вопрос журналистки по поводу скандала вокруг этого события. Порошенко заявил, что его сын уже достаточно взрослый и может сам выбирать, на концерты каких “рокеров“ ему ходить.

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Видео опубликовала “Радио Свобода“.

“Ну что? Ну иди сюда“ Ну как вам не стыдно? Почему я должен это комментировать? Ну вот сколько вам лет?“ - задал Порошенко вопрос к журналистке, которая спросила его о выступлении его сына Михаила на концерте в Лондоне.

После того, как нардеп получил от журналистки ответ, что ей 28 лет, Порошенко заявил, что его сыну 19 лет, и он сам способен решает, куда ему ходить.

А моему сыну 19. Вы все делаете... Звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какой концерт ходить? Я акцентирую: я бы на этот концерт не пошел. Но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым - Украины, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию, может, он и про Путина песню будет петь... Вы считаете, что он маленький мальчик, у меня спрашивать разрешения? Вы считаете, что сейчас правильно спрашивать позицию: а что же мой сын наделал? Вы СМИ, которое я уважаю и вы журналистка, которую я уважаю, - заявил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко проигнорировал вопрос о выходках сына на рэп-концерте.

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Теги: Порошенко, Сын Порошенко, Концерт, Лондон
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Комментариев (6)
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Вспышка_Справа    03.03.2020, 16:48
Оценка:  0
Вспышка_Справа
Вся страна - дети малые и сами не могут выбрать смотреть российское или нет, поэтому Педя запрещает, а вот сынок молдавского еврея Вальцмана, сам может выбирать на какие концерты ему ходить...
Alexsy    03.03.2020, 16:47
Оценка:  0
Alexsy
Оказывается нагнуть целую Страну легче, чем воспитать собственного сына?
nwt1    03.03.2020, 16:42
Оценка:  -2
nwt1
Извивается как уж на сковородке.
ВосставшийИзБана    03.03.2020, 16:34
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Все правильно сказал.
ТТ69    03.03.2020, 16:44
Оценка:  0
ТТ69
с каких х...в он тогда за всю страну решал в каких сетях сидеть и какие песни с фильмами смотреть? ....."папаша"
Da-Gabon    03.03.2020, 16:29
Оценка:  -4
Da-Gabon
Хорошего сына вырастил Петр Ляксеич. Правильного.
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