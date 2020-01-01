В Виннице зацвели сакуры

В этом году первый цвет на деревьях появился на месяц раньше чем в прошлом году. Ожидается, что к концу недели можно будет делать первые селфи-сессии среди винницких сакур.

Аномально теплая зима привела к раннему цветению сакур в Виннице, сообщает местное издание 33 канал.

Теплая погода разбудила деревья и уже на трех японских сакурах по улице Порика начал появляться первый цвет.

Отмечается, что в этом году цветение началось на месяц раньше, чем прошлой весной. Год назад первый цвет на этой аллее зафиксировали лишь 6 апреля.

Если теплая погода продолжит удерживаться, то уже к концу недели можно будет делать первые селфи-сессии среди винницких сакур.

Аллею сакур в Виннице высадили на проспекте Космонавтов и по улице Порика в 2016 году.

К слову в прошлом году в Японии цветение сакуры началось лишь 20 марта.

Напомним, в середине ноября прошлого года в Киеве зацвели сакуры.

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