В Виннице зацвели сакуры
Аномально теплая зима привела к раннему цветению сакур в Виннице, сообщает местное издание 33 канал.
Теплая погода разбудила деревья и уже на трех японских сакурах по улице Порика начал появляться первый цвет.
Отмечается, что в этом году цветение началось на месяц раньше, чем прошлой весной. Год назад первый цвет на этой аллее зафиксировали лишь 6 апреля.
Если теплая погода продолжит удерживаться, то уже к концу недели можно будет делать первые селфи-сессии среди винницких сакур.
Аллею сакур в Виннице высадили на проспекте Космонавтов и по улице Порика в 2016 году.
К слову в прошлом году в Японии цветение сакуры началось лишь 20 марта.
Напомним, в середине ноября прошлого года в Киеве зацвели сакуры.
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