Сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены
В течение прошлых суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.
Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, а именно:
- четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Зайцево - из подствольного гранатомета;
- рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также сепаратисты произвели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Луганского.
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С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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