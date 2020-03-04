Сутки на Донбассе: один воин погиб, пятеро ранены

Сепаратисты семь раз нарушили режим перемирия, ведя обстрел украинских позиций из запрещенных Минскими договоренностями оружия.

В течение прошлых суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в среду, 4 марта, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пятеро защитников получили ранения.

Отмечается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, а именно:

четыре раза неподалеку Широкино - из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Зайцево - из подствольного гранатомета;

рядом с Лебединским - с миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также сепаратисты произвели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север противник произвел один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Луганского.

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С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

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