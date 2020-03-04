Дело Шеремета: С обыском пришли к юристу, который критиковал следствие

Обыски проходят у юриста Леонида Маслова.

Утром 4 марта сотрудники полиции проводят обыски дома у юриста Леонида Маслова, который входит в группу защиты музыканта Андрея Антоненко, проходящего подозреваемым в деле об убийстве журналиста Пала Шереметаю. Об этом на своей странице Facebook сообщил адвокат Маси Найем.

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Отмечается, что следственные действия проходят на основании постановления Печерского районного суда Киева. Следствие утверждает, что Маслов якобы заходил в аккаунт Антоненко в соцсетях и мог удалить информацию. При этом в постановлении суда не уточняется, какую именно информацию мог удалить Маслов.



В свою очередь, адвокат Маси Найем утверждает, что обвинение неправдиво и это можно легко проверить. Найем также подчеркнул, что Леонид Маслов систематически освещает информацию по делу Андрея Антоненко и критикует главу МВД Арсена Авакова.





Напомним, результаты соцопроса показали, что абсолютное большинство украинцев не верит следствию в деле Шеремета

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