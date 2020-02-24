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Дело Шеремета: Абсолютное большинство украинцев не верит следствию

Комментариев: 3
Всего 16% украинцев доверяют следствию в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет
Журналист Павел Шеремет
Арсен Аваков / Facebook

Только 6% украинцев считают доказательства в деле Шеремета вполне обоснованными, еще 10% считают, что доказательства скорее обоснованные, чем нет. Соответствующие данные показывают результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

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19% опрошенных считают необоснованными обвинения подозреваемым в деле Шеремета, обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, у 17% респондентов обвинения вызывают сомнения, 16% опрошенных данная тема не интересует. 32% респондентов ответили, что недостаточно информированы, чтобы принять решение.

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Больше всего обвинению доверяют сторонники партии ОПЗЖ (32%), 26% ​​из них сомневаются в обвинениях или считают их необоснованными. Среди сторонников партии Слуга народа ˗ соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО Батькивщина ˗ соответственно 18,5% и 45%. Меньше всего следствию доверяют поклонники партии “Европейская солидарность“ (7%), 72,5% обвинениям не доверяют.

Напомним, в деле Шеремета прокурор признал, что экспертиза не смогла установить рост убийцы.

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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    24.02.2020, 16:42
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Да тут походу и сам Ававкав не верит "следствию"
ЖИД-ПАРАЗИТ    24.02.2020, 15:57
Оценка:  -4
ЖИД-ПАРАЗИТ
Рябошапка - это Каганович.
Аваков - это Берия и НКВД
ЖИД-ПАРАЗИТ    24.02.2020, 15:56
Оценка:  -2
ЖИД-ПАРАЗИТ
Шеремета мешал Путину, А Слуги Коломойши судят Украинцев
Вот такое оно Жи.довское правосудие Рябошапки
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