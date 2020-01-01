Подхвативший коронавирус житель Черновцов пошел на поправку
Житель Черновцов, у которого диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, в лечении наблюдается положительная динамика.
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Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.
Утром у мужчины была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику, - сообщила заведующая инфекционным отделением областной клинической больницы Валентина Миндреску.
Напомним, во вторник, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Житель Черновцов вернулся из поездки в Италию, где подхватил вирус.
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