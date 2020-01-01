В “Слуге народа” рассказали, что будет с Гончаруком после отставки

Нардеп рассказал о судьбе Гончарука.

Официально стало известно об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко рассказал, какая судьба ждет Гончарука после его отставки.

Об этом он рассказал в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

По его, премьер-министру Алексею Гончаруку в случае его увольнения пока не предложили новую должность, но он останется в команде "слуг народа".

Гончарук принял страну в разрухе - с дыркой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем, - сказал Тищенко.

По словам нардепа, Гончарук решил уйти в отставку “в связи с запросом общества”.

У правительства были ошибки, которые общество не может простить. Поэтому мы сегодня эти ошибки исправляем, - сказал он.

Журналисты попросили Тищенко назвать главные достижения Гончарука, но он смог назвать только одно, и то весьма сомнительное:

Гончарук собрал команду.

Напомним, в "Слуге Народа" рассказали, какие министры останутся в Кабмине. Замглавы фракции "Слуги Народа" Александр Корниенко озвучил фамилии министров, которые останутся в правительстве.

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