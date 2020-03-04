В "Слуге Народа" рассказали, какие министры останутся в Кабмине

Замглавы фракции "Слуги Народа" Александр Корниенко озвучил фамилии министров, которые останутся в правительстве.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюска, министр цифровой информации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий - останутся в Кабинете министров после увольнения нынешнего премьер-минстра Алексея Гончарука. Об этом рассказал заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко, сообщает Цензор.Нет.

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По словам Корниенко новую должность получит и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - он совместит нынешнюю должность и министерство иностранных дел.



“Останется еще господин Кулеба - он будет объединять две отрасли - европейской интеграции и министерство иностранных дел, господин Малюська - министр юстиции, господин Михаил Федоров - это понятно, так как в области цифровых преобразований у нас больше всего успехов в правительстве... еще Криклий Владислав“, - рассказал Корниенко.

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Корниенко также уточнил, что на своем месте останется глава МВД Арсен Аваков.



Напомним, вчера вечером премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Соответствующий документ опубликовали сегодня утром нардепы Алексей Гончаренко и Александр Качура.

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