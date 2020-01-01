В Кабмине назвали имя нового министра ветеранов

Минветеранов может возглавить генерал Сергей Бессараб.

Новым министром по делам ветеранов станет Сергей Бессараб. Об этом в комментарии изданию “Интерфакс-Украина“ заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

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“В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб“, - цитирует Коляду издание.



Сергей Бессараб на данный момент занимает должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. До этого он работал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.



Отметим, что генерал Сергей Бессараб попал в скандал в 2016 году. Тогда известный волонтер Виталий Дейнега заявил, что командующий АТО Бессараб запретил стрелять из артиллерии в ответ на обстрелы террористов. Впрочем, в штабе АТО эту информацию сразу же назвали фейком.



Напомним, нынешняя глава Министерства ветеранов Коляда намерена обсудить с президентом Зеленским свою отставку.

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