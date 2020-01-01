Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кабмине назвали имя нового министра ветеранов

Комментариев: 0
Минветеранов может возглавить генерал Сергей Бессараб.
Генерал Сергей Бессараб
Генерал Сергей Бессараб
скриншот

Новым министром по делам ветеранов станет Сергей Бессараб. Об этом в комментарии изданию “Интерфакс-Украина“ заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Читай также: Военные назвали самую “горячую точку“ на Донбассе

В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб“, - цитирует Коляду издание.

Сергей Бессараб на данный момент занимает должность заместителя начальника Генштаба ВСУ. До этого он работал первым заместителем командующего Сухопутных войск ВСУ.

Отметим, что генерал Сергей Бессараб попал в скандал в 2016 году. Тогда известный волонтер Виталий Дейнега заявил, что командующий АТО Бессараб запретил стрелять из артиллерии в ответ на обстрелы террористов. Впрочем, в штабе АТО эту информацию сразу же назвали фейком.

Напомним, нынешняя глава Министерства ветеранов Коляда намерена обсудить с президентом Зеленским свою отставку.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Минветеранов, Коляда, Бессараб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь