Глава Минветеранов Коляда хочет обсудить с ЗЕ свою отставку

Коляда сообщила детали своей вероятной отставки.

Министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда заявила, что планирует обсудить условия пребывания на своем посту во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом она заявила в комментарии журналистам, передает Укринформ.

При этом Коляда не стала конкретно отвечать на вопрос о том, ждать ли ее увольнения в ближайшее время.

Для меня пока что на данный момент ничего не известно. На 13:45 меня пригласили к Президенту на беседу. Никаких разговоров о том или останусь иду, или каких-то других кандидатур официально у меня на сегодняшний день нет. Я настроена оставаться лишь в конкретных условиях, и все станет ясно только после разговора с Зеленским. Только после этой встречи можно делать выводы, - сказала Коляда.

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Она отметила, что команда ведомства готова передать все наработки новому министру, и совместно обеспечить транзитный период для того, чтобы не потерять ни одной законодательной инициативы.

Напомним, Милованов отказался работать в новом Кабмине. Министр отказался от дальнейшей работе в правительстве.

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