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В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Комментариев: 1
Об этом сообщают спасатели и метеорологи.
В Украине утро будет туманным
В Украине утро будет туманным
sobitie.com.ua

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о туманах в северных, западных и большинстве центральных областей Украины. 

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"9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве объявлен желтый уровень опасности.

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Теги: погода, туманы
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Комментариев (1)
askjhl    09.03.2020, 09:54
Оценка:  -7
askjhl
А шо не жовто-блакитний чи помаранчевый )))))
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