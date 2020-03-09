В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Об этом сообщают спасатели и метеорологи.

В Украине утро будет туманным sobitie.com.ua

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о туманах в северных, западных и большинстве центральных областей Украины.

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"9 марта ночью и утром в северных, западных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве объявлен желтый уровень опасности.