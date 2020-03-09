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У буковинца повторно диагностировали коронавирус

Комментариев: 1
Жителю Черновицкой области через неделю после госпитализации повторно провели тест на коронавирус.
Завтра пациента осмотрит специалист ВОЗ
Завтра пациента осмотрит специалист ВОЗ
УНН

Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновицкой области дали положительный результат. Об этом сообщает UA: Буковина со ссылкой на замглавы Черновицкой ОГА Наталью Гусак.

"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.

По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37,6 градусов.

Отмечается, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.

11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Как известно, в Украине 2 марта был подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Пациент находится в больнице Черновцов, его жена - на обсервации.

 

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Теги: вирусы, Черновцы, Буковина, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    09.03.2020, 16:02
Оценка:  -18
Антибес
В крематорий его отправьте!
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