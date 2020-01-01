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Кабмин утвердил новый план борьбы с коронавирусом

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В Украине пересмотрят запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения. Их должно хватить на три месяца.
Денис Шмыгаль провел заседание правительственного антикризисного штаба
Денис Шмыгаль провел заседание правительственного антикризисного штаба
Пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса COVID-19 по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что руководители ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва.

Шмыгаль также поручил представить информацию об отечественных производителей индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Премьер поручил предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Минздрав и Минфин обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Как известно, 2 марта в Украине был подтвержден один случай заболевания коронавирусом. 39-летний пациент находится в больнице Черновцов, его жена – на обсервации.

Сегодня стало известно, что у заболевшего буковинца повторно диагностировали коронавирус. Уже завтра медики проведут консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента.

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Теги: Минздрав, эпидемия, заболевание, план, заболевания, Кабмин Украины, правительство, МОЗ, правительство Украины, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Денис Шмыгаль
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Источник: korrespondent.net

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