Кабмин утвердил новый план борьбы с коронавирусом

В Украине пересмотрят запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения. Их должно хватить на три месяца.

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса COVID-19 по итогам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию его распространению в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в понедельник, 9 марта.

Отмечается, что руководители ведомств должны пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить объем средств необходим для пополнения госрезерва.

Шмыгаль также поручил представить информацию об отечественных производителей индивидуальных средств защиты и выяснить, способны ли они обеспечить спрос населения и медучреждений на индивидуальные средства защиты. Руководитель Антимонопольного комитета Украины должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговли средствами защиты.

Министерству здравоохранения предписано разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и довести его до сведения местных органов власти, а также отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике заболеваний.

Премьер поручил предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медицинских автомобилей.

До 11 марта Минздрав и Минфин обязаны представить предложения по увеличению финансирования на закупку лабораторными центрами изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Как известно, 2 марта в Украине был подтвержден один случай заболевания коронавирусом. 39-летний пациент находится в больнице Черновцов, его жена – на обсервации.

Сегодня стало известно, что у заболевшего буковинца повторно диагностировали коронавирус. Уже завтра медики проведут консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента.

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