МОЗ сообщил о состоянии третьего больного COVID-19
Инфицированный коронавирусом COVID-19 второй житель Черновицкой области, чья жена ранее вернулась из Италии, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.
Отметим, что число людей, болеющих в Украине Covid-19, возросло до трех. Один случай выявили в Житомирской области и еще один - в Черновицкой.
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