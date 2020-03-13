Дипломат объяснил почему украинцев массово не эвакуируют с Италии

Граждане Украины не пожелали возвращаться домой в связи с коронавирусом. В посольстве Украины в Италии утверждают, что к ним не поступало ни одной подобной просьбы от украинцев.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, в четверг, 12 марта, рассказал в интервью сайту Сегодня, что ситуация в Италии отличается от той, что была в Китае. И ни один из проживающих в Италии наших сограждан не обратился в посольство с просьбой о помощи.

"Во-вторых, до сих пор осуществлялись десятки авиарейсов каждый день, у всех была возможность вернуться. Поэтому я думаю, что все, кто хотели уехать, смогли уехать. Понимаете, ситуация в Италии не такая, как в китайском городе Ухань, когда провинция была закрыта и нужно было организовывать специальный борт, чтобы забрать тех, кто хочет уехать. Я разговаривал недавно с представителем аэропорта Рима, последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены. Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особенно никто не летит в Украину", - сказал Перелыгин.

Ранее в Киев из Милана прилетел самолет МАУ, у пассажиров которого подозревают коронавирус. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Также, в Италии у украинки, которая работала в городе Ровато в провинции Брешия, обнаружили коронавирус.

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