Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина закрывает границы через 48 часов

Комментариев: 0
Границу закроют на две недели.
Украина закрыла границы
Украина закрыла границы
dpsu.gov.ua

Сегодня, 13 марта, на заседании СНБО обсудили меры безопасности в Украине. Принято решение о закрытии границ на две недели. Границы закрыты для иностранцев. Решение вступит в силу через 48 часов - в воскресенье, 15 марта. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Читай также: В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса: детали

По словам секретаря СНБО Данилова, данная мера связана с распространением вируса COVID-19.

“Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты“, - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд иностранцам и жителям ОРДЛО. Однако украинцы, которые ездили в гости на оккупированную территорию, смогут вернуться домой. 

Читай также: Журналистам ограничат доступ в Раду из-за коронавируса

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Украина, Граница, СНБО, Иностранцы, Данилов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь