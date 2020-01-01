Украина закрывает границы через 48 часов

Границу закроют на две недели.

Сегодня, 13 марта, на заседании СНБО обсудили меры безопасности в Украине. Принято решение о закрытии границ на две недели. Границы закрыты для иностранцев. Решение вступит в силу через 48 часов - в воскресенье, 15 марта. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО Данилова, данная мера связана с распространением вируса COVID-19.

“Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты“, - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд иностранцам и жителям ОРДЛО. Однако украинцы, которые ездили в гости на оккупированную территорию, смогут вернуться домой.

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