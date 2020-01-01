У жителя Львовской области не подтвердился коронавирус
У жителя Каменки-Бугской Львовской области, которого накануне госпитализировали с подозрением на коронавирус, диагностировали грипп. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.
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К врачам парень обратился 12 марта, жаловался на повышенную температуру тела до 38 градусов, сухой кашель, слабость и головную боль. Дежурный медперсонал в соответствующих средствах индивидуальной защиты его осмотрел.
Провели быстрый тест на грипп, который оказался положительным. Поэтому коронавируса у пациента нет, - рассказал заместитель главного врача Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник.
По его словам, анализы также направили в Лабораторный центр, где проведут лабораторное исследование методом полимеразной цепной реакции. Парень находится на лечении в инфекционной больнице.
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В Запорожской ОГА также сообщили, что в изолированных в акватории Бердянского морского порта в каюте судна моряков коронавирус COVID-19 не обнаружили. В ведомстве напомнили, что 10 марта в акватории Бердянского морского порта зашло грузовое судно, у 2 членов экипажа были обнаружены признаки респираторной инфекции.
Как объяснил (заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины - ред.) Александр Мащак, экипаж были изолирован, а сегодня завершилось исследование материалов - вирусы не было обнаружено. Также он подчеркнул, что ежедневно проводятся оценка и опросы с целью выявления подозрительных случаев заболеваниями коронавируса, - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса. Пенсионерка из Радомышля умерла.
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