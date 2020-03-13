В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса
В радомышле Житомирской области от коронавируса скончалась 71-летняя пенсионерка, у которой заболевание протекало в тяжелой форме.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.
Отмечается, что женщина жаловалась врачам на давление и плохое самочувствие. Она заразилась смертельным коронавирусом в Польше.
К сожалению, первый умерший от Covid-19. Житомирская область, - написала кратко Голубовская.
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Ранее сообщалось, что пенсионерку из Радомышля подключили к аппарату ИВЛ. Пенсионерка из Радомышля, которая заразилась коронавирусом, находится в тяжелом состоянии.
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