Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Комментариев: 3
Пенсионерка из Радомышля умерла.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Страна

В радомышле Житомирской области от коронавируса скончалась 71-летняя пенсионерка, у которой заболевание протекало в тяжелой форме. 

Читай также: В Радомышле не работает транспорт, вокруг города ставят блок-посты

Об этом на своей странице в Facebook сообщила специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.

Отмечается, что женщина жаловалась врачам на давление и плохое самочувствие. Она заразилась смертельным коронавирусом в Польше. 

К сожалению, первый умерший от Covid-19. Житомирская область, - написала кратко Голубовская.

Читай также: В Украине подтвердили два новых заражения коронавирусом - Минздрав

Ранее сообщалось, что пенсионерку из Радомышля подключили к аппарату ИВЛ. Пенсионерка из Радомышля, которая заразилась коронавирусом, находится в тяжелом состоянии.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус в Украине, коронавирус, болезнь, смерть
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ГунВсемогущий    13.03.2020, 16:15
Оценка:  -1
ГунВсемогущий
Таких как она скоро будут тысячи.Не зря наши СМИ хвастались до недавних времён сколько"нерабов"горбатя тся в Польше и Италии.Не просто хвастались,а гордились этим.Скоро идиоты будете гордиться тысячами умерших.
ВосставшийИзБана    13.03.2020, 16:07
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Она заразилась смертельным коронавирусом в Польше. "

А в предыдущей новости что вы написали?
SEMPENTY    13.03.2020, 16:01
Оценка:  +4
SEMPENTY
Печально.... Но в таком возрасте можно умереть от чего угодно...((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь