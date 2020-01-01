Контакты в нормандском формате отложили из-за коронавируса

Встреча лидеров стран нормандского формата должна была состояться через четыре месяца после саммита в Париже 9 декабря.

Встреча советников лидеров нормандской четверки не состоится в апреле из-за распространения коронавируса. Об этом после заседания СНБО сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читай также: Кулеба назвал возможные сроки нормандской встречи “Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса, на следующей неделе будет телефонный разговор, на котором будет обсуждаться встреча в нормандском формате, я надеюсь в апреле“, - сказал Ермак. “Встреча советников должна была состояться 12 марта, но ее перенесли из-за коронавируса, на следующей неделе будет телефонный разговор, на котором будет обсуждаться встреча в нормандском формате, я надеюсь в апреле“, - сказал Ермак.

Он также пообещал, что в ближайшие месяцы из “ЛДНР“ вернут всех удерживаемых украинце.

Также Ермак сообщил, что Украина согласует с представителями оккупированного Донбасса вопросы децентрализации и проведения местных выборов.

Участники трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость принятия такого решения. Мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, что касается децентрализации и проведения местных выборов - с представителями ОРДЛО в рамках трехсторонних контактной группы, - заявил Ермак.

Ермак впервые прокомментировал создание Консультативного совета с ЛДНР. Глава ОП уверяет, что это не означает официальное признание псевдореспублик.

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