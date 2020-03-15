Завтра больницы получат 10 млн масок – премьер Шмыгаль

Также ведутся переговоры о поставках миллионов масок в розничную сеть аптек.

В понедельник, 16 марта, медицинские учреждения Украины получат 10 миллионов медицинских масок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

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“10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко“, - написал глава правительства.

По его словам, помимо указанного количества масок, на складах также имеется 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 дыхательных аппаратов ручных силиконовых, 1330 инфузионных насосов и 34 кислородных концентратора.

Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования, - отметил в заключение Шмыгаль.

Напомним, Минздрав предлагает закрыть все кафе и рестораны. Сейчас эту идею рассматривают в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

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