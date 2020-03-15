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Завтра больницы получат 10 млн масок – премьер Шмыгаль

Комментариев: 13
Также ведутся переговоры о поставках миллионов масок в розничную сеть аптек.
Завтра больницы получат 10 млн масок – премьер Шмыгаль
© Денис Шмигаль/Фейсбук
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Завтра больницы получат 10 млн масок – премьер Шмыгаль
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В понедельник, 16 марта, медицинские учреждения Украины получат 10 миллионов медицинских масок. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Фейсбук.

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“10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко“, - написал глава правительства.

По его словам, помимо указанного количества масок, на складах также имеется 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 дыхательных аппаратов ручных силиконовых, 1330 инфузионных насосов и 34 кислородных концентратора.

Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования, - отметил в заключение Шмыгаль.

Напомним, Минздрав предлагает закрыть все кафе и рестораны. Сейчас эту идею рассматривают в рамках мер борьбы с распространением коронавируса.

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Теги: коронавирус, Шмыгаль, премьер-министр, Виктор Ляшко, маски
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Комментариев (13)
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ЗаелоПластинку    15.03.2020, 19:49
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба. Журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким.
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 19:47
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
До жoпы эти маски, они нкжгы только больным. А вот почему только 69 аппаратов вентиляции, если больных будут тысячи? Скажи-ка, Шмыгаль?
ШтормЗайцев    15.03.2020, 19:13
Оценка:  +8
ШтормЗайцев
Це з тих запасів , що не встигли вкрасти слуги народу ?
БийКацапів    15.03.2020, 19:00
Оценка:  +2
БийКацапів
Лікування від Коронавірусу для усіх Українців :
1)Екстракт Оливкового Листя (Olive Leaf Extract );
2) Колоїдне срібло ;
3) Ягоди або квітки бузини;
4) Вітамін D (від 2000 од.);
5) Вітамін С ( внутрішньовенно 50000 од для хворих)
6) Часник подробити та випити на пустий шлунок, не їсти, а випити.
БийКацапів    15.03.2020, 19:03
Оценка:  +3
БийКацапів
Прості маски не допоможуть. Вірус проходить через маски.
БийКацапів    15.03.2020, 19:46
Оценка:  -1
БийКацапів
Є іще одна рослина від Коронавірусу, називається Кратом. По неофіційним даним від лікарів з Індонезії.Вона росте в Азії.
ЗаелоПластинку    15.03.2020, 18:58
Оценка:  +11
ЗаелоПластинку
Для тех, кто думает что Шарий говорит правду, читайте опровержения в двух частях Фейки Шария. Так же хорошо развенчивает миф об этом псевдо-правдорубе цикл статтей АНТИШАРИЙ. Распятые мальчики рассчитаны на идиотов, Шарий - на псевдоумных, это опаснее
Путин-Xyйло    15.03.2020, 18:07
Оценка:  +18
Путин-Xyйло
Он их лично разгружать будет или сам шил по ночам? В чем "подвиг"?
dj_qwe    15.03.2020, 17:45
Оценка:  +21
dj_qwe
1 маска на 2-3 часа. если их все раздать медперсоналу - их хватит на 30 часов. А что дальше делать?
Путин-Xyйло    15.03.2020, 18:08
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Да ему пох. Просто изображает роботу.
Мистериокс    15.03.2020, 17:32
Оценка:  -26
Мистериокс
Тех самых масок которые не спасают от заражения?Или это какие-то специальные,"патриотические& quot;маски?)))))
Путин-Xyйло    15.03.2020, 18:09
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
Зелень и патриотизм не совместимы!
Брюква_и_Клюква    15.03.2020, 20:03
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
На Мокселе говорят, что портрет Царя Xyйла спасает. Можешь проверить, бабуин тамбовский
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