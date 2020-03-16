Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу

Польша ограничила пропускные пункты на границе.

Власти Украины намерены просить Польшу открыть пешеходный пункт пропуска Шегини-Медыка, где заблокированы граждане Украины, которые не могут попасть в Украину. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Из-за коронавируса Польша ограничила действие пропускных пунктов на границе. На украинской границе работают три автомобильных пункта пропуска.



"Мы с грустью приняли это решение (закрытие пункта пропуска Шегини-Медыка). Потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Но мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет", - отметил министр.



Кулеба отметил, что украинцы, которые планировали перейти границу в Медыке, идут в сторону других переходов, где властями уже отработана схема переправки граждан.



"Людей или подсаживают в автомобиле, или направляют в автобус, который пересекает границу, возвращается и подбирает вторую группу. Кроме того, консулы из Люблина прямо на границе занимались тем, что подсаживали людей в автомобили", - добавил Кулеба.





Напомним, глава МИД Кулеба призвал отказаться от поездок в Египет.

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