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Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу

Комментариев: 3
Польша ограничила пропускные пункты на границе.
Сиуация на границе с Польшей
Сиуация на границе с Польшей
t.me/ZeRada1

Власти Украины намерены просить Польшу открыть пешеходный пункт пропуска Шегини-Медыка, где заблокированы граждане Украины, которые не могут попасть в Украину. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Из-за коронавируса Польша ограничила действие пропускных пунктов на границе. На украинской границе работают три автомобильных пункта пропуска.

"Мы с грустью приняли это решение (закрытие пункта пропуска Шегини-Медыка). Потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Но мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет", - отметил министр.

Кулеба отметил, что украинцы, которые планировали перейти границу в Медыке, идут в сторону других переходов, где властями уже отработана схема переправки граждан.

"Людей или подсаживают в автомобиле, или направляют в автобус, который пересекает границу, возвращается и подбирает вторую группу. Кроме того, консулы из Люблина прямо на границе занимались тем, что подсаживали людей в автомобили", - добавил Кулеба.



Напомним, глава МИД Кулеба призвал отказаться от поездок в Египет.

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Теги: Польша, граница, Кулеба, коронавирус
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Комментариев (3)
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dimasvetik    16.03.2020, 16:53
Оценка:  +1
dimasvetik
сейчас туда ламанутся таксисты с цениками в евро
Krotol2    16.03.2020, 17:05
Оценка:  +1
Krotol2
Забоятся коронавируса.Их ни один водила не подобрал как попутчиков за 100 баксов.Все боятся
dimasvetik    16.03.2020, 17:09
Оценка:  0
dimasvetik
кстати точно :/
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