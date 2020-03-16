СНБО экстренно обсудит введение ЧП в Украине

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В Украине могут ввести ЧП facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет экстренное заседание, на котором обсудит вероятное введение чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

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По данным источника, экстренное заседание СНБО запланировано на завтра, 17 марта. Заседание будет посвящено мерам, связанным с противодействием распространению коронавируса. Члены СНБО планируют принять ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу. Польша ограничила пропускные пункты на границе.

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