СНБО экстренно обсудит введение ЧП в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет экстренное заседание, на котором обсудит вероятное введение чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса.
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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.
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По данным источника, экстренное заседание СНБО запланировано на завтра, 17 марта. Заседание будет посвящено мерам, связанным с противодействием распространению коронавируса. Члены СНБО планируют принять ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине.
Напомним, Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу. Польша ограничила пропускные пункты на границе.
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Всеобщий психоз!
Может нужно просто все области, службы, заведения привести в боевую готовность и при возникновении подозрения экстренно что-то вводить?
ДолбоеПизм рулит..