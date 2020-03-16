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СНБО экстренно обсудит введение ЧП в Украине

Комментариев: 3
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В Украине могут ввести ЧП
В Украине могут ввести ЧП
facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет экстренное заседание, на котором обсудит вероятное введение чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса.

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Об этом сообщают Украинские новости, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

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По данным источника, экстренное заседание СНБО запланировано на завтра, 17 марта. Заседание будет посвящено мерам, связанным с противодействием распространению коронавируса. Члены СНБО планируют принять ряд важных решений, в том числе будет обсуждаться вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, Украина просит Польшу разрешить украинцам пеший переход через границу. Польша ограничила пропускные пункты на границе.

 

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Теги: коронавирус, Украина, ЧП, вирус, коронавирус в Украине
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Комментариев (3)
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Lyonya-Space    16.03.2020, 18:28
Оценка:  0
Lyonya-Space
Я *уею с этой темы!....
Всеобщий психоз!
Может нужно просто все области, службы, заведения привести в боевую готовность и при возникновении подозрения экстренно что-то вводить?
ДолбоеПизм рулит..
Lyonya-Space    16.03.2020, 18:32
Оценка:  0
Lyonya-Space
А ещё *уею с психоза населения... Если в зап. Европе пропала туалетная бумага, нужно раскупать и у нас.. Хорошо, что у нас ещё есть в магазинах стиральный порошок!
Lyonya-Space    16.03.2020, 18:33
Оценка:  0
Lyonya-Space
Долбойобы!
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