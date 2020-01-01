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Обработано 100% голосов: результаты выборов в ВР на Харьковщине

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На 179 округе победила Юлия Светличная.
Юлия Светличная
Юлия Светличная
wikipedia.org

Самовыдвиженка Юлия Светличная победила на промежуточных выборах Верховную Раду по 179 округу в Харьковской области. Она набрала 77,54%. Об этом сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии.

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После обработки 100% избирательных протоколов, Юлия Светличная набрала 77,54%. На втором месте представитель "Европейской Солидарности" Виктория Пташник – 7,91%. Третье место заняла еще одна самовыдвиженка Татьяна Егорова-Луценко – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна объявить до 30 марта.

ЦИК

Напомним, на выборах по 179 округу проголосовали менее трети избирателей. 

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Теги: выборы, рада, светличная
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