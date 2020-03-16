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Обнародован текст законопроекта о коронавирусе

Комментариев: 1
Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение правил карантина. Проект закона планируют рассмотреть завтра.
Текст проекта закона появился 16 марта
Текст проекта закона появился 16 марта
iportal.rada.gov.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, направленный на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни. Текст законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" опубликован на сайте парламента.

В частности, проект предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств; возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и т.д.

В проекте говорится, что нарушение правил карантина влечет административную ответственность в виде штрафа для граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

В недельный срок после принятия законопроекта правительство должно установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией заболевания на коронавирусную болезнь в размере до 200 процентов заработной платы. Также вводится особый режим госзакупок.

Согласно сайту парламента, проект закона находится на рассмотрении Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Как известно, из-за коронавируса Рада намерена до 3 апреля отложить пленарные заседания.

 

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Теги: вирусы, законы, Вирус, Рада, закон, Верховная Рада, законопроект, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    16.03.2020, 20:35
Оценка:  0
Путин-Xyйло
За принятый в свое время Радой особый режим госзакупок для армии Портнов на Пороха маляву накатал
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