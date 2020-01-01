Экспресс в Борисполь перестанет курсировать сегодня ночью

В полночь с 16 на 17 марта приостановит курсирование экспресс в аэропорт. Внутреннее ж/д сообщение продолжится в обычном режиме.

Укрзализныця приостанавливает курсирование рельсового автобуса в аэропорт Борисполь в ночь с 16 на 17 марта из-за падения пассажиропотока, вызванного прекращением международного авиасообщения. Об этом сообщает пресс-служба УЗ в понедельник, 16 марта.

"Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта) временно прекращает курсирования рельсового автобуса в международный аэропорт Борисполь", - сказано в сообщении.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Кроме того, международные железнодорожные грузовые перевозки также продолжаются.

Напомним, что ранее Украина прекратила ж/д сообщение с Польшей. Последние поезда из Польши отправились в Украину в субботу – два поезда Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Также сообщалось, что украинцы вернули больше 300 тысяч ж/д билетов за пять дней. Сумма сданных билетов составила 86,6 млн грн. Укрзализныця заверила, что компенсирует 100% стоимости билетов на все отмененные из-за карантина международные поезда.

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