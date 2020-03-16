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В Украине умерла женщина с подозрением на COVID-19

Комментариев: 1
В Черновцах скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии.
Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19
Накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19

В инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 в понедельник, 16 марта, умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на COVID-19. Об этом сообщает Черновицкая ОГА в Facebook.

"Смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В ОГА также сообщили, что накануне у женщины взяли анализы на наличие COVID-19, результаты ожидают в ближайшее время.

Кроме того, в Черновицкой ОГА выразили соболезнования родным и близким.

Ранее сообщалось, что число подозрений на COVID-19 в Украине выросло. В Николаеве пребывает в изоляции шесть пациентов с подозрением на коронавирус, а в самоизоляции находятся 29 жителей Полтавской области.

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Теги: вирусы, смерть, Вирус, заболевание, заболевания, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    16.03.2020, 22:44
Оценка:  -5
Антибес
Черновцы,Львов,Ивано-Франковск и прочие бандерложьи города с их областями необходимо изолировать пока зараза от туда не проникла в Украину.А на тех прОклятых землях пусть хоть все дохнут.Людей там всё-равно нет!
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