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Президент дал совет, чем заняться на карантине

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Зеленский посоветовал украинцам во время карантина сидеть дома, читать книги, смотреть кино и бороться с демографическим кризисом.
Зеленский посоветовал украинцам сидеть дома и бороться с демографическим кризисом
Зеленский посоветовал украинцам сидеть дома и бороться с демографическим кризисом
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам на время карантина оставаться дома. Об этом он заявил в эфире канала ICTV.

"Я всем советую оставаться дома. Это правда. если вы можете, каким-то образом оставаться дома, это лучший выход из этой ситуации - это быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу, мы поможем...," - отметил он.

По его словам, иногда из-за работы, из-за того, что у нас всегда не хватает времени, мы не находим время на простую беседу, общение с нашими детьми, дедушками, бабушками, внуками.

"Будьте дома, читайте книги, смотрите кино. И для молодых людей: вы же знаете, что у нас сейчас кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине, я думаю, что пора бороться и с этим кризисом", - добавил президент.

Ранее Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине.

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Теги: карантин, Владимир Зеленский, демографічна криза, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СТЕКЛО_МОЙ    17.03.2020, 02:35
Оценка:  +2
СТЕКЛО_МОЙ
ЖДАНОВ Николай Филимонович, 1900 г.р, член ВКП(б), партбилет № 0335793; кадровый сотрудник Томского ГО УНКВД по НСО ЗСК СССР (оперсектор Томского ГО).
СТЕКЛО_МОЙ    17.03.2020, 02:35
Оценка:  +1
СТЕКЛО_МОЙ
дед Люськи Жбановой
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