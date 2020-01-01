Новости Донбасса 17 марта: Ранен боец ВСУ

Сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение прошедших суток, 16 марта, на Донбассе в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранен один украинский военный. Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Славное - из стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, а именно:

рядом Новотошковское - из противотанкового ракетного комплекса;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.

Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этих суток сепаратисты один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Березовое, - сообщили в штабе.

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