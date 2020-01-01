Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новости Донбасса 17 марта: Ранен боец ВСУ

Комментариев: 0
Сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня.
На Донбассе ранен боец ВСУ
На Донбассе ранен боец ВСУ
facebook.com/pressjfo.news

В течение прошедших суток, 16 марта, на Донбассе в результате обстрелов со стороны сепаратистов ранен один украинский военный. Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил. 

Читай также: На Донбассе закроют пункты пропуска на две недели

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

  • дважды недалеко от населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Лебединским - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи населенного пункта Славное - из стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“, а именно:

  • рядом Новотошковское - из противотанкового ракетного комплекса;
  • недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.

Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этих суток сепаратисты один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Березовое, - сообщили в штабе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, Война на Донбассе, Новости Донбасса, Новости АТО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь