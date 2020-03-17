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Венедиктова стала генпрокурором: Она обещает "не продавать дела"

Комментариев: 2
Экс-глава ГБР Венедиктова возглавила Офис Генпрокурора.
Новый генпрокурор Ирина Венедиктова
Новый генпрокурор Ирина Венедиктова
Пресс-служба ГБР

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность главы Офиса Генерального прокурора Украины. Ее кандидатуру поддержали 269 народных депутатов. 

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Во время своего выступления в парламенте новый генпрокурор пообещала добросовестно выполнять свои обязанности, и "не сливать и не продавать уголовные дела".

"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - отметила Венедиктова.

Венедиктова также подчеркнула, что намерена выстраивать работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.



Напомним, новым руководителем ГБР может стать Денис Монастырский.

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Теги: Венедиктова, Офис Генерального прокурора, Рада
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Комментариев (2)
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Херсонець    17.03.2020, 11:07
Оценка:  +5
Херсонець
Добре,що пообіцяла народу України,а не депутатам.
Frenki-zol    17.03.2020, 10:49
Оценка:  -5
Frenki-zol
Лучшая новость за сегодня)))) И Бежать теперь не куда))) Тут тюрьма, а в европе вирус и смерть))))
Печальный день для порохо-шлюшек))) Теперь минусуйте, черти))))))))))))
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