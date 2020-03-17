Венедиктова стала генпрокурором: Она обещает "не продавать дела"

Экс-глава ГБР Венедиктова возглавила Офис Генпрокурора.

17 марта Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой на должность главы Офиса Генерального прокурора Украины. Ее кандидатуру поддержали 269 народных депутатов.

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Во время своего выступления в парламенте новый генпрокурор пообещала добросовестно выполнять свои обязанности, и "не сливать и не продавать уголовные дела".



"Я сделаю все для того, чтобы вы никогда не подумали, что это решение было ошибкой. Я обещаю народу Украины выполнять свои обязанности добросовестно, честно и добросовестно. Я обещаю не продавать дела, не сливать их… Я обещаю прокурорам восстановить мощную государственную институцию, чтобы они чувствовали себя независимыми", - отметила Венедиктова.



Венедиктова также подчеркнула, что намерена выстраивать работу прокуратуры в соответствии с международными стандартами.





Напомним, новым руководителем ГБР может стать Денис Монастырский.

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