Дело Старицкого: Адвокаты требуют срочного задержания экс-главы МИД

Адвокаты семьи Старицкого требуют вручения подозрение Леониду Кожаре и его супруге.

Адвокаты семьи предпринимателя Сергея Старицкого, тело которого нашли в доме бывшего руководителя МИД Леонида Кожары, направили ходатайство прокуратуре с требованием срочно сообщить о подозрении экс-чиновнику и его жене. Об этом сообщает юридическая компанию “Миллер“.

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По словам юристов, единственные люди, которые могут иметь отношение к убийству Старицкого не имеют никого процессуального статуса уже почти месяц. При этом адвокаты семьи Кожары два раза пытались сорвать следственный эксперимент.



“Требуем от прокуратуры сообщить о подозрении в деле Сергея Старицкого“, - сообщили адвокаты.



Напомним, 21 февраля тело бизнесмена Сергея Старицкого было обнаружено в доме экс-главы МИД Леонида Кожары. Старицкий был убит выстрелом в голову, у него в руке был пистолет, зарегистрированный на Каожару. В то же время в доме находились сам Кожара и его жена Марина Козерод. Им не было сообщено о подозрении.

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