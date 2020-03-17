Юзик попал в ДТП, - нардеп

Появилось оригинальное фото с места ДТП.

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Юрий Корявченков, более известен как Юзик из “Квартала”, стал участником ДТП в Киеве.

Читай также: Левочкин снова пил в Раде странную жидкость: появилось фото

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от “Батькивщины” Владимир Кабаченко.

По словам нардепа, он ехал на встречу, когда увидел ДТП с участием своего коллеги по цеху. Не удержался и сделал фото.

Еду на встречу ... и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!! - написала Кабанченко.

Читай также: Тимошенко VS Разумков: в Раде произошла потасовка из-за рынка земли

Напомним, представитель пропрезидентской партии “Слуга народа”, нардеп Юрий Корявченков (Юзик из “Квартала”) был замечен за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.