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Юзик попал в ДТП, - нардеп

Комментариев: 2
Появилось оригинальное фото с места ДТП.
Юзик стал виновником ДТП
Юзик стал виновником ДТП
facebook.com/vol.kabachenko

Народный депутат Украины от “Слуги народа” Юрий Корявченков, более известен как Юзик из “Квартала”, стал участником ДТП в Киеве.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп от “Батькивщины” Владимир Кабаченко.

По словам нардепа, он ехал на встречу, когда увидел ДТП с участием своего коллеги по цеху. Не удержался и сделал фото.

Еду на встречу ... и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем!!! - написала Кабанченко.

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Напомним, представитель пропрезидентской партии “Слуга народа”, нардеп Юрий Корявченков (Юзик из “Квартала”) был замечен за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.

 

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Теги: Юзик, ДТП, депутат
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    17.03.2020, 16:15
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Лыба придурковатая!
МаксимУм    17.03.2020, 15:33
Оценка:  +8
МаксимУм
Разговаривать по мобильному запрещено за рулём, а вот фоткать даже не знаю? Может аваков прояснит ситуацию и оштрафует нардепа от матькивщины, пока она сама не совершила ДТП?
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