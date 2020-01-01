Юзик на страже: появилось курьезное фото из Верховной Рады

Парламентский фотограф сделал курьезное фото.

Представитель пропрезидентской партии “Слуга народа”, нардеп Юрий Корявченков (Юзика из “Квартала”) был замечен за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.

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Курьезные фото с места событий опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов в Facebook.

Сообщается, что Зеленский сегодня должен посетить заседание Рады в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

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Президент уже прибыл в здание парламента, однако сразу не отправился в зал. Он пришел на фракцию "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.

Фото с места событий Ян Доброносов

Пользователи сети шутят, что для Корявченкова наконец-то нашли работу в Раде.

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Напомним, Юзик разозлил сеть хамским поведением. Нардеп Корявченков снова оказался в центре внимания.

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