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Юзик на страже: появилось курьезное фото из Верховной Рады

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Парламентский фотограф сделал курьезное фото.
Юзик охраняет кресло Зеленского
Юзик охраняет кресло Зеленского
Ян Доброносов

Представитель пропрезидентской партии “Слуга народа”, нардеп Юрий Корявченков (Юзика из “Квартала”) был замечен за охраной президентского кресла в зале Верховной Рады.

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Курьезные фото с места событий опубликовал парламентский фотограф Ян Доброносов в Facebook.

Сообщается, что Зеленский сегодня должен посетить заседание Рады в связи с рассмотрением законопроекта о рынке земли.

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Президент уже прибыл в здание парламента, однако сразу не отправился в зал. Он пришел на фракцию "Слуга народа" и уговаривает депутатов голосовать за земельную реформу.

Фото с места событий
Фото с места событий
Ян Доброносов

Пользователи сети шутят, что для Корявченкова наконец-то нашли работу в Раде.

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скриншот

Напомним, Юзик разозлил сеть хамским поведением. Нардеп Корявченков снова оказался в центре внимания.

 

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Теги: Корявченков, курез, фото
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