Украинцам на самоизоляции будут платить 50% зарплаты

Такие выплаты получат те, кто находится в самоизоляции под присмотром медиков.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся в самоизоляции под наблюдением медиков, 50% заработной платы. Об этом сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе брифинга, пишет Интерфакс-Украина.

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“На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы“, - сообщила она.

Дума также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных. По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.

Напомним, на Полтавщине мужчина позвонил в скорую и пошутил, что у него коронавирус. На “шутника“ составили административный протокол.

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