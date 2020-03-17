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Рада запретила штрафовать за просрочку коммуналки во время эпидемии

Комментариев: 1
Украинцев также запрещено выселять из квартир и домов.
Рада запретила штрафовать за просрочку коммуналки и выселять из жилья
Рада запретила штрафовать за просрочку коммуналки и выселять из жилья
depositphotos.com

Нардепы Верховной Рады запретили начислять украинцам пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг на период карантина, а также в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сказано в законопроекте №3219 посвященного противодействию коронавируса, принятого депутатами ВР, 17 марта. 

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Так, на время действия ограничительных мер и в течение 30 дней со дня их отмены, запрещается:

  • начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;
  • прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Отмечается, что парламент также запретил выселять граждан Украины из домов и квартир, а также взыскивать задолженности за коммунальные услуги в принудительном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что иностранцев не будут штрафовать за просроченные визы. Украина просит другие страны ввести аналогичное решение, чтобы украинцы, у которых из-за карантина будет просрочена виза, не понесли ответственности. 

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Теги: Рада, Коммуналка, Пеня, Запрет, Выселение, Коронавирус, Карантин
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Комментариев (1)
construktor1    17.03.2020, 12:11
Оценка:  0
construktor1
А ничего, что люди идут на карантин? И платить им пока не собираются? А, отменить коммуналку на время карантина слабо?
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