Рада запретила штрафовать за просрочку коммуналки во время эпидемии

Украинцев также запрещено выселять из квартир и домов.

Рада запретила штрафовать за просрочку коммуналки и выселять из жилья depositphotos.com

Нардепы Верховной Рады запретили начислять украинцам пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг на период карантина, а также в течение 30 дней со дня его отмены. Об этом сказано в законопроекте №3219 посвященного противодействию коронавируса, принятого депутатами ВР, 17 марта.

Читай также: Четверо украинцев заразились COVID-19 внутри страны

Так, на время действия ограничительных мер и в течение 30 дней со дня их отмены, запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение/приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Отмечается, что парламент также запретил выселять граждан Украины из домов и квартир, а также взыскивать задолженности за коммунальные услуги в принудительном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что иностранцев не будут штрафовать за просроченные визы. Украина просит другие страны ввести аналогичное решение, чтобы украинцы, у которых из-за карантина будет просрочена виза, не понесли ответственности.

Читай также: Полиция проконтролирует карантинные меры в общественном транспорте

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.